Casos de diabetes aumentam e acendem alerta para prevenção

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, somente em 2025 já foram registrados 5.151 atendimentos pela equipe multidisciplinar da Casa do Diabético, em Franca , formada por assistente social, enfermeiro, médico, nutricionista e psicólogo. Além disso, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) oferecem acompanhamento diário a pacientes com diagnóstico de diabetes.

Em meio ao crescimento nacional nos registros de diabetes, o alerta se intensifica nesta semana: 26 de junho é o Dia Nacional do Diabetes, data dedicada à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, controle adequado e prevenção das complicações da doença.

A endocrinologista Aniette Renom Espineira, do Grupo Santa Casa de Franca, explica que o diabetes é uma síndrome metabólica provocada pela deficiência na produção ou ação da insulina, hormônio responsável pelo controle do açúcar no sangue. “Quando há falha nesse mecanismo, a glicose se acumula no organismo, podendo gerar sérias consequências à saúde”, afirma.

Tipos de diabetes e prevenção

O diabetes tipo 1, de origem autoimune, é menos comum e não pode ser evitado. Já o tipo 2, que representa a maioria dos casos, tem relação direta com estilo de vida inadequado, como má alimentação, sedentarismo e obesidade. “A boa notícia é que ele pode ser prevenido com hábitos saudáveis. Manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios e controlar o peso são atitudes essenciais”, orienta a médica.

Outro tipo é o diabetes gestacional, que aparece durante a gravidez e exige atenção redobrada para garantir a saúde da mãe e do bebê.

Complicações evitáveis