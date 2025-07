Hugo & Guilherme são confirmados no Franca Rodeo Music 2025

A dupla sertaneja Hugo & Guilherme é a primeira atração confirmada do Franca Rodeo Music 2025, evento que acontece entre os dias 25 e 27 de setembro, em Franca.

O nome da dupla era especulado nos bastidores por pessoas ligadas ao setor de eventos. A confirmação veio nesta sexta-feira, 11.

Conhecidos pelo carisma no palco e repertório de hits, Hugo & Guilherme se consolidaram como uma das duplas mais populares da nova geração do sertanejo. Entre os principais sucessos da carreira, estão músicas como: “Coração na Cama”, “Mal Feito” (em parceria com Marília Mendonça), “Vazou na Braquiara”, "Mágica", "Oi, Deus", "Morena de Goiânia".