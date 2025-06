Ação Social vai para o Centro Pop; equipamento segue na Formosa

A Secretaria Municipal de Ação Social será transferida para o mesmo prédio do Centro Pop, localizado na Vila Formosa, na região central de Franca. A informação foi divulgada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) nesta quinta-feira, 26.

Em vídeo, o prefeito anunciou a mudança de endereço da pasta. Ao lado do secretário Óiter Marques e da diretora do Departamento de Proteção Social Especial, Iara Guimarães, ele também garantiu que o Centro Pop continuará funcionando no mesmo local. "O Centro Pop não muda de lugar e a secretaria vem para acompanhar mais de perto os serviços."

O anúncio afasta as especulações, que ganharam força nas redes sociais e grupos de WhatsApp, sobre uma possível mudança de endereço do equipamento social. Nessas publicações, citaram que o Centro Pop seria instalado no Clube do Passarinheiro, anexo ao Abrigo Provisório, que fica na Vila Gosuen – o que é mentira.