Trabalhador de 62 anos cai de andaime em Franca

Um trabalhador de 62 anos ficou ferido na tarde desta quinta-feira, 26, após cair de um andaime com cerca de dois metros de altura, na avenida Hélio Palermo, na região central de Franca.

Segundo informações de outros operários, ele trabalhava em cima do andaime, quando uma estrutura de ferro com janelas se soltou e o atingiu em cheio. O impacto o derrubou do andaime.

Apesar da queda, o trabalhador estava consciente no momento do socorro. Ele foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com dores de cabeça e encaminhado para atendimento médico no Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".