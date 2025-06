Sapateiro cai de moto e quebra a clavícula por fio pendurado

Com escoriações nos braços e fratura na clavícula, o sapateiro foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e conduzido à Santa Casa de Franca. Ele já teve alta e aguarda retorno com ortopedista.

A vítima é Walnei Parzewski Júnior, de 30 anos. Ele estava indo para sua casa quando o fio, que estava pendurado no poste com a ponta solta, na Alameda Vicente Leporace, próximo à entrada do Parque dos Trabalhadores, se enroscou no guidão da moto, causando o desequilíbrio e, consequentemente, a queda do condutor.

Mais um motociclista se acidentou por causa de um fio de internet solto nas ruas de Franca . Desta vez, o caso aconteceu na região Norte da cidade, no sábado, 21. Esse foi o segundo acidente do tipo registrado no mesmo fim de semana.

“O fio de internet estava solto do poste. Quando passei com a moto, o fio prendeu no guidão, me derrubando no chão. Eu ralei bastante e quebrei a clavícula com a queda”, disse Walnei.

O prejuízo estimado gira em torno de R$ 2 mil. Peças como farol e painel foram danificadas, assim como o celular da vítima, que também quebrou.

Repetição de casos na cidade

O ocorrido com Walnei é o segundo registrado no mesmo fim de semana. O primeiro, noticiado um dia depois, no domingo, 22, aconteceu com Gabriel da Silva Lacerda, de 23 anos, que transitava pela avenida Dom Pedro com sua moto rumo ao endereço de entrega quando, após não ver o fio no meio da via, se desequilibrou e caiu.