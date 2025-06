Em post de Hang, PM destaca queda em furtos e roubos em Franca

Segundo o Batalhão, Franca apresenta uma queda acentuada nos indicadores de furtos e roubos, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o que posiciona o município como um dos mais seguros do Estado e entre as melhores cidades em qualidade de vida do Brasil.

Confira, na íntegra, a resposta da Polícia Militar de Franca no post do empresário:

"O Comando do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior informa que tomou conhecimento dos fatos ocorridos na madrugada desta terça-feira, 24, envolvendo a unidade da Havan no município de Franca, e esclarece que já instaurou procedimento para apurar com rigor toda a dinâmica do atendimento, se houve eventual falha no processo e, em caso positivo, identificar os responsáveis.