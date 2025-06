Tráfico em Franca: patroa e porteiro são presos no Jd. Dermínio

Uma mulher de 63 anos e um homem de 25 foram presos nesta quinta-feira, 26, durante uma operação no Jardim Dermínio, na região Oeste de Franca. A ação foi desencadeada após denúncias anônimas que apontavam a ocorrência de tráfico de drogas em um imóvel residencial do bairro.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher era a proprietária da casa, e o jovem atuava como uma espécie de “olheiro”, avisando sobre a chegada de pessoas ao local. Ambos tentaram fugir durante a abordagem, mas foram rapidamente detidos.

Com o apoio do cão farejador Dexter, do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) da Polícia Militar, os agentes localizaram no imóvel 85 porções de crack, três porções com resquícios da droga, R$ 1.095,50 em dinheiro e um caderno com anotações do tráfico, contendo registros de vendas e da contabilidade do crime.