Franca sedia encontro sobre cultura da região da Alta Mogiana

A apresentação foi realizada por José Adriano Albuquerque e Beatriz Freitas, ambos coordenadores da CultSP Pro. Eles trouxeram uma nova perspectiva para o público sobre como o meio artístico e cultural poderia ser melhorado e evoluído com as ações certas para isso.

Representantes do Comam (Consórcio de Municípios da Alta Mogiana), do Comdecon (Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca), do Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e da Secretaria de Cultura de Franca estavam presentes na ocasião, além de diversos secretários de cultura e prefeitos das cidades vizinhas, que compõem o Comam (Consórcio dos Municípios da Alta Mogiana), organizador do evento.

Representantes de pelo menos 23 cidades da região da Alta Mogiana se reuniram nessa quinta-feira, 26, no Sesc Franca , para falar sobre iniciativas culturais para as cidades.

“A gente foca na qualificação das pessoas dos bastidores, dos profissionais, dos artistas, do pessoal que está envolvido no setor criativo e principalmente aqueles dos bastidores. No encontro de hoje, nós vamos fazer uma explicação do programa para os secretários, esclarecer dúvidas, passar uma pesquisa que a gente vai acompanhar e, em seguida, explicar as escolas”, explicou José Adriano, antes do início da palestra.

Durante a palestra, José explicou como é o processo de identificação de necessidades e como é feito o processo para aplicar o programa da CultSP Pro nas cidades, seguindo a seguinte ordem: explicar o programa; explicar o método de ação, que é feito por meio do Giro Pro; desenvolver os “Laboratórios do Futuro”, para poder entender qual é a vocação, a necessidade e a especificidade do território quanto à possibilidade de atuação.

“Quando começamos a escrever esses programas, estudamos as necessidades municipais, regionais e estaduais. O programa é desenhado para vocês. Nos baseamos em necessidades para escrever o programa”, contou.

O que é o CultSP Pro?