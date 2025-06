'Gangue da marcha ré' arromba loja e furta jet ski em Franca

Uma loja de som automotivo localizada na avenida Luiz Gonzaga, no bairro São Domingos, em Franca, foi alvo da chamada "gangue da marcha ré", na madrugada desta quinta-feira, 26. A ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, os criminosos furtaram uma moto aquática que estava dentro do estabelecimento.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os criminosos chegam ao local em um Volkswagen Gol sem placas de identificação, por volta de 1h10. Dois bandidos descem do veículo, enquanto o motorista manobra e dá marcha ré, arrebentando a porta da loja para acessar o interior.

O alvo do grupo era uma moto aquática de um cliente, que estava no local para instalação de som. Os criminosos tentaram engatar a carretinha ao veículo, mas perceberam que faltava uma peça necessária para o engate. Na sequência, eles improvisaram, amarrando a carretinha com uma cinta, que chegou a se romper durante a tentativa de fuga. Os ladrões, então, amarraram novamente e conseguiram sair com o equipamento.