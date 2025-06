Polícia incinera quase meia tonelada de drogas em Franca

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca realizou nesta quinta-feira, 26, a incineração de quase meia tonelada de entorpecentes apreendidos durante operações policiais na cidade e região.

A queima, realizada em local apropriado, contou com a presença de representantes da Vigilância Sanitária, do Ministério Público Estadual e de diversas unidades policiais da sub-região, garantindo a legalidade e a fiscalização do procedimento.

Foram destruídos quase meia tonelada de drogas, sendo cerca de 375 quilos de maconha, 41 quilos de cocaína e 23 quilos de crack. Segundo as autoridades, o material incinerado ultrapassaria R$ 3 milhões em valor no mercado consumidor.