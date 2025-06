Ciclista foge ferido após bater em carro no centro de Franca

Um homem de 50 anos sofreu graves ferimentos no rosto na manhã desta quinta-feira, 26, após colidir sua bicicleta contra um Hyundai IX35 no centro de Franca. O acidente ocorreu quando o ciclista descia em alta velocidade pela contramão e atingiu a lateral do carro.

A condutora do veículo, uma mulher de 38 anos, relatou que havia acabado de sair da igreja com a filha menor. Ela trafegava pela rua Homero Pacheco Alves e parou na sinalização obrigatória no cruzamento com a rua General Carneiro. Após checar que o trânsito estava livre no sentido dos veículos que sobem, ela iniciou a travessia. No meio da passagem, foi surpreendida pelo ciclista que descia pela contramão.

“Só ouvi o barulho forte. Na hora, achei que pudesse ser um cachorro ou até um pedaço de concreto, de tão alto que foi o impacto”, disse a motorista. Ao descer do carro, ela encontrou o homem caído na via, com a boca ensanguentada e um corte na cabeça.