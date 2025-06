Sesi Franca anuncia contratação de Felício, ex-Chicago Bulls

O Sesi Franca Basquete anunciou, nesta quinta-feira, 26, uma das contratações mais aguardadas para a próxima temporada: o pivô Cristiano Felício.

O jogador passou a maior parte de sua carreira atuando fora do Brasil, com passagem vitoriosa no Chicago Bulls, onde jogou por seis temporadas.

O pivô de 32 anos e 2m11 também jogou no Ratiopharm Ulm, da Alemanha; Covirán Granada, da Espanha; e Sendai 89ers, do Japão, onde estava. Além de presença na seleção brasileira, tendo disputado duas Olimpíadas (Rio e Paris). No Brasil, Felício foi campeão do Mundial de Clubes, da Champions League e NBB, pelo Flamengo.