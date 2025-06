Quermesse da Paróquia Sagrado Coração começa nesta quinta; VEJA

A quermesse da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Jardim Paulistano II, começará nesta quinta-feira, 26, e promete reunir famílias e a comunidade em geral para quatro dias de festa, fé e solidariedade. O evento será realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de junho, com entrada gratuita todos os dias, a partir das 19h.

Com o objetivo de arrecadar recursos para a construção das torres e a reforma da Matriz, a festa contará com uma ampla programação: praça de alimentação com barracas típicas, leilão diário de prendas, bazar e artesanato Santa Rita, além do já tradicional Torneio de Truco, que será realizado no domingo, 29, às 10h, na quadra da paróquia.

As inscrições para o torneio custam R$ 100 por dupla e podem ser feitas no local ou na secretaria paroquial. A premiação total será de R$ 2 mil, e os participantes devem levar forro e baralho. O ambiente será familiar, com estrutura para receber jogadores e o público em geral, incluindo área de alimentação e lazer.