Veja 64 vagas de emprego em Franca; salários de até R$ 6 mil

Franca tem 64 novas oportunidades de emprego, com vagas abertas em diversas áreas, incluindo educação, serviços sociais e comércio. As ofertas são de organizações da sociedade civil (OSCs) que prestam serviços públicos em parceria com o município e de uma rede atacadista.

Educação infantil contrata

A CCI Fonte de Paz, localizada no Jardim Palestina, está com duas vagas para educadoras com salário de R$ 2.673,48 e vale alimentação de R$ 250. Podem se candidatar profissionais com licenciatura plena em pedagogia ou magistério. Os currículos podem ser entregues presencialmente ou por e-mail (ccifontedepaz@yahoo.com.br) até julho.

Já a Creche Frei José Luiz Igea Sainz abriu duas vagas, sendo uma para educador de sala (R$ 2.659,74 + R$ 228,96 de VA) e outra para professor de música (R$ 644,72 + R$ 122,55 de VA). Os interessados devem enviar currículo até 27 de junho para o e-mail crecheigeasainz@gmail.com.