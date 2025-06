Incêndio que destruiu casa foi causado por vela acesa para santa

Um incêndio destruiu parte da residência de Adalbero Silva, de 43 anos, na noite desta quarta-feira 25, na rua Zeferino Costa na Vila Santa Terezinha, em Franca. O pedreiro, que vive no bairro desde a infância, perdeu móveis e parte da estrutura da casa. Ninguém se feriu.

Adalbero, devoto de Nossa Senhora Aparecida, tinha o costume de acender uma vela semanalmente em homenagem à santa. Na noite dessa quarta, ele acendeu a vela e a colocou sobre uma rack no quarto. O local, no entanto, estava com a janela aberta e uma cortina próxima, que teria sido o ponto de início do fogo.

As chamas rapidamente se espalharam. A irmã do pedreiro, que mora na mesma rua, percebeu o incêndio e avisou Adalbero. Quando ele chegou ao imóvel, o fogo já havia consumido o quarto e a sala, além de destruir sua bicicleta, usada diariamente para o trabalho.