Câmara nomeia 14 novos assessores de vereadores; veja lista

A Câmara Municipal de Franca nomeou novos assessores parlamentares em cargo comissionado. Agora, cada parlamentar passa a contar oficialmente com dois assessores pessoais.

Dos 15 vereadores, apenas Marco Garcia (PP) não indicou o segundo assessor. Os nomes dos novos servidores do Legislativo foram publicados no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, 26.

O projeto de lei de ampliação do quadro de comissionados na Câmara foi aprovado em 4 de fevereiro deste ano. Cada novo assessor receberá R$ 6.133,44 de salário bruto.