Ciclista de 16 anos bate em carro e se fere gravemente em Franca

Um adolescente de 16 anos sofreu ferimentos graves no rosto e na cabeça, nessa quarta-feira, 25, após se envolver em um acidente no trânsito de Franca. Ele colidiu sua bicicleta contra um carro, em um cruzamento da Vila Duque de Caxias.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem, que trafegava na contramão, foi surpreendido pelo veículo, que havia reduzido na parada obrigatória e avançava na via. A batida ocorreu por volta das 10h45.

No impacto, o adolescente foi lançado por cima do carro e caiu violentamente no asfalto, batendo o rosto no chão. O motorista do veículo permaneceu no local e acionou o socorro.