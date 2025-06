Banhos na madrugada e maus-tratos; Justiça fecha abrigo de idosos

A situação mais alarmante, no entanto, envolvia a alimentação dos internos. Em uma visita feita seis meses após uma recomendação formal do MPSP, o promotor constatou que os idosos estavam comendo exclusivamente mangas doadas por terceiros. “Idosos estavam comendo mangas doadas por terceiros para terem o que comer, chegando-se ao ponto de uma idosa esconder mangas para não passar fome”, relatou Rosa.

Banhos coletivos durante a madrugada, inclusive em noites frias. Comida vencida. Idosa escondendo mangas doadas para não passar fome. Esse é o retrato que foi identificado em uma instituição de acolhimento para idosos em Itirapuã , a 29 km de Franca , que foi interditada nessa segunda-feira, 24, por decisão da Justiça, a pedido do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

Durante as oitivas no processo, uma testemunha que trabalhou no local descreveu com detalhes a rotina de abandono e improviso. Segundo ela, os banhos eram iniciados por volta das 4h30 da manhã, mesmo em dias frios, principalmente em residentes com incontinência. Muitas vezes, não havia material de higiene adequado, como toalhas umidecidas, o que levava os cuidadores a optarem por banhos completos durante a madrugada para garantir a limpeza dos idosos.

“Às vezes, acordava o idoso para troca de fralda e percebia que havia evacuado, então tinha que dar banho, independentemente do horário”, disse a funcionária, segundo a sentença, acrescentando que a diretoria tinha pleno conhecimento da prática.

Ainda de acordo com o relato dela à Justiça, a alimentação era insuficiente: em algumas noites, era necessário dividir seis pães entre 10 a 12 idosos, complementando a ceia com sobras do café da manhã ou do lanche da tarde.