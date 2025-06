Curso gratuito de flebotomista possui 20 vagas em Franca

O curso é destinado a candidatos com idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. Embora a experiência prévia na área da saúde seja bem-vinda, não é obrigatória. É essencial, porém, que os interessados tenham disponibilidade para estudos diários e, eventualmente, nos fins de semana. As aulas estão previstas para começar em 21 de julho de 2025.

O Grupo Sabin está com inscrições abertas para o curso gratuito de formação de flebotomista - profissional responsável pela coleta de sangue - em Franca . São 20 vagas disponíveis para a cidade, dentro de um total de 924 oportunidades distribuídas em diversos estados do país. Os interessados têm até o dia 6 de julho para se inscrever. Em Franca o local para realização do processo seletivo será na avenida Alonso y Alonso, 2.601, no bairro São José.

A seleção inclui uma prova objetiva de interpretação de texto. As vagas serão preenchidas conforme a disponibilidade regional e o desempenho dos candidatos na avaliação. O curso prepara profissionais para atuarem na coleta de amostras biológicas, atividade essencial para diagnósticos clínicos precisos e seguros.

Segundo Marly Vidal, diretora administrativa e de Pessoas do Grupo Sabin, a criação do curso atende a uma demanda crescente do setor de saúde. “Estamos crescendo e percebemos a necessidade de pessoas com formação nessa atividade. Por isso, abrimos esse curso ao público, com a qualidade que já é marca do Sabin, reforçando nosso propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas”, afirmou.