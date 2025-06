Igarapava promove carreata contra queimadas nesta quinta-feira

Com a chegada da temporada de seca, quando aumentam os riscos de incêndios em áreas de vegetação, a Raízen retoma sua campanha de conscientização com carreatas educativas em diversas cidades. Em Igarapava, a mobilização será realizada nesta quinta-feira, 26, com início às 8h, partindo da praça Rui Barbosa, no centro da cidade.

A ação integra a campanha “Quem ama a terra, não chama o fogo”, e visa sensibilizar a população sobre a importância de atitudes preventivas simples no combate aos incêndios em canaviais, matas e áreas urbanas próximas a rodovias.

Durante o trajeto, haverá uma blitz educativa com distribuição de cartilhas informativas. O material traz dicas práticas de prevenção, além de instruções sobre como agir ao identificar focos de fumaça. A população pode acionar a central da Raízen pelo número 0800 770 22 33 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.