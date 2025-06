Campanha do Agasalho está com 64 postos de arrecadação

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca ampliou os postos de coleta da Campanha do Agasalho 2024, que tem como tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”. A ação conta agora com 64 locais de arrecadação, espalhados por todas as regiões da cidade, incluindo escolas, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, lojas, laboratórios e unidades da Polícia Militar.

A campanha segue até o dia 31 de julho e recebe cobertores novos ou usados, além de roupas e calçados em boas condições de uso. A presidente do Fussol e primeira-dama, Cynthia Milhim Ferreira, agradeceu o apoio da população e reforçou a importância das doações. “Além de ser uma forma de ajudar outras pessoas, vamos aquecer todos os que precisam”, destacou.

Empresas interessadas em participar podem solicitar caixas de coleta diretamente com o Fussol pelo telefone (16) 3711-9311.

Lista completa dos 64 pontos de coleta da Campanha do Agasalho 2025