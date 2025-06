Emprega Franca realiza seleção para supermercado sexta-feira

O programa Emprega Franca, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, realiza nesta sexta-feira, 27, mais um processo seletivo para contratação de 29 profissionais para atuação em uma rede de supermercados da cidade. Entre as oportunidades, estão duas vagas destinadas a jovens aprendizes.

As vagas disponíveis são para os cargos de operador de caixa, repositor, açougueiro, fiscal de loja e balconista de padaria.

Os interessados devem comparecer a partir das 8 horas na sede do Emprega Franca, localizada no prédio anexo ao Terminal Rodoviário, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. É necessário levar currículo atualizado e documentos pessoais.