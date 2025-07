Franca amplia programa de proteção familiar para 100 lares

A partir de agosto, o Programa de Proteção Assistida pelo Acolhimento Excepcional de Crianças e Adolescentes, coordenado pela Secretaria de Ação Social de Franca, em parceria com a Sociedade Francana de Instrução e Trabalho para Cegos, dobrará sua capacidade de atendimento, passando de 50 para 100 famílias beneficiadas.

A iniciativa é uma política pública do Suas (Sistema Único de Assistência Social) que aposta no fortalecimento do cuidado dentro do próprio lar, priorizando o vínculo familiar e evitando o encaminhamento de crianças e adolescentes para abrigos, a não ser em situações realmente excepcionais.

Segundo a assistente social Marina Ferreira Rocha, o programa surgiu da percepção de que muitos acolhimentos institucionais ocorriam por desproteções como insegurança alimentar e ausência de renda, e não por violência direta. Com isso, foi criado um modelo de acompanhamento sistemático, com visitas semanais, apoio em domicílio e articulação com os serviços de saúde, educação e assistência social.