Franca Run 2025 abre 280 vagas extras para percurso de 5 km

A Secretaria de Esporte e Cultura anunciou a abertura de 280 vagas remanescentes para o percurso de 5 km da Corrida Franca Run 2025, que será realizada no dia 29 de junho, com largada às 7h30, no Complexo Poliesportivo.

As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis exclusivamente no site duoticket.com.br, a partir das 14h desta quinta-feira, 26. Os interessados devem se cadastrar previamente na plataforma para agilizar o processo, já que as vagas costumam se esgotar rapidamente, como ocorreu na primeira fase, no dia 12 de junho. Após a inscrição, é necessário confirmar a participação através do e-mail enviado pelo site.

A retirada dos kits será feita na loja Street Sport, no Shopping do Calçado, nos seguintes dias e horários: