Festival destaca vozes autistas neste fim de semana

Neste fim de semana, Franca sedia a segunda edição do Festival Invisív(eu) Vozes Autistas. O evento ocorre nos dias 28 e 29 de junho, no Espaço Nulo, com entrada gratuita e uma programação dedicada à valorização das expressões artísticas e narrativas de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A proposta do festival é ampliar a visibilidade das vozes autistas por meio da arte e do diálogo. A programação combina poesia, palhaçaria, dramaturgia autobiográfica e improvisação teatral, além de rodas de conversa e apresentações musicais. Para garantir a acessibilidade, todas as atividades contarão com intérprete de Libras, sala sensorial, óculos escuros e abafadores de ruídos.

O Espaço Nulo está localizado na rua Maria Cândida de Vilhena, 530, Jardim Petráglia. Confira a programação: