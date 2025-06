Passeio ciclístico acontece nesta quinta em Franca

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, promove nesta quinta-feira, 26, mais uma edição do tradicional passeio ciclístico da cidade. Aberto ao público, o evento tem início às 19 horas.

A concentração dos ciclistas será no Complexo Poliesportivo, com saída marcada para as 19h15. O percurso inclui algumas das principais vias da cidade, passando pelas avenidas Ismael Alonso y Alonso, Adhemar Pereira de Barros, Santa Cruz, Ângelo Pedro, rua Professora Maria Faleiros, avenida Champagnat e avenida Antônio Caetano, retornando ao ponto de partida.

A organização orienta que os participantes compareçam com bicicletas em boas condições de uso e façam uso dos equipamentos de segurança, como capacete, luzes de sinalização e itens refletores, garantindo um trajeto seguro e tranquilo para todos.