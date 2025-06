Policial que matou barbeiro em Franca é expulso da corporação

O policial militar Tiago Morais Lopes, que matou o cabeleireiro Mateus Gustavo Silva, de 25 anos, foi expulso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A decisão foi publicada no Diário Oficial em março deste ano, quase cinco anos após o crime, ocorrido em julho de 2020, na região Leste de Franca.

A expulsão foi determinada após um processo disciplinar conduzido pela Corregedoria da Polícia Militar, que considerou a conduta de Tiago incompatível com a função pública. O ex-sargento, que atuava há 18 anos na corporação, agora está oficialmente fora do quadro da polícia.

Mesmo indiciado por homicídio qualificado, Tiago foi absolvido em júri popular realizado no dia 13 de junho do ano passado, no Fórum de Franca. A defesa alegou legítima defesa e sustentou que Mateus estava embriagado e teria ameaçado o policial ao entrar no carro.