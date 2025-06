Vela causa incêndio em casa na Vila Santa Terezinha

Uma vela acesa causou um incêndio em uma casa na noite desta quarta-feira, 25, na rua Zeferino Costa, na Vila Santa Terezinha, na região Norte de Franca.

O caso aconteceu por volta das 19h e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio.

O morador da casa usava uma vela como iluminação do local, e ela é a principal causa do começo do fogo.