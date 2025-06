Mulher presa por 8/1 é investigada por abusos contra crianças

Após as conversas com as filhas, a mãe decidiu expulsar Marluce de casa, mas antes disso acionou o Conselho Tutelar da cidade e ligou para a filha da suspeita. No telefone, a mulher descobriu que Marlúcia estava foragida e foi incentivada pela filha a denunciar o paradeiro dela.

“Liguei para a filha dela e falei: 'busque a tua mãe aqui'. A filha dela mandou eu chamar a polícia. Disse que Marlúcia estava foragida, que o próprio marido já havia denunciado e que eu deveria chamar a polícia. Fui até a praça, conversei com um amigo policial. Eles foram até onde ela estava e a conduziram para a delegacia. Ela foi presa porque eu denunciei.”

Atualmente, Marlúcia cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, após decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.