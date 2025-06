Caminhão faz a curva e bate em carro estacionado em Franca

No momento da batida, não havia ninguém dentro do veículo. A proprietária, de 65 anos, estava em uma loja próxima e foi avisada por pessoas que presenciaram o acidente. Ninguém ficou ferido.

De acordo com testemunhas, o caminhão fez a curva em alta velocidade e, após a batida, o motorista deixou o local sem prestar assistência. A proprietária do HR-V informou que acionaria o seguro para remover o carro do local.

O impacto danificou a lateral do HR-V e, com a força da colisão, um Honda Civic branco que estava estacionado logo à frente também foi atingido, sofrendo danos leves na parte traseira.