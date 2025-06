Polícia Civil recupera empilhadeira de R$ 100 mil furtada

Uma empilhadeira avaliada em R$ 100 mil, furtada de uma fábrica de couro no Distrito Industrial de Franca, no fim de semana, foi recuperada pela Polícia Civil na madrugada desta terça-feira, 24. A ação foi conduzida pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), sob o comando do delegado Eduardo Lopes Bonfim e do investigador Rodrigo Cocito.

O maquinário foi encontrado abandonado no bairro Jardim Aeroporto, na região Sul da cidade. De acordo com os investigadores, os criminosos teriam deixado o equipamento no local ao perceberem que estavam sendo monitorados de perto pela polícia. Apesar da recuperação da empilhadeira, aproximadamente 1.200 metros de couro furtados seguem desaparecidos.

Ainda segundo a Polícia Civil, não houve sinais de arrombamento durante o crime, o que levantou suspeitas sobre o envolvimento de alguém com acesso facilitado ao local. O principal suspeito é um funcionário da própria empresa, que estaria em situação de dependência de entorpecentes. Ele está desaparecido desde segunda-feira, 23.