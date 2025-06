Prefeitura de Ibiraci nega que ônibus estejam em más condições

Além disso, a Secretaria de Educação, em conjunto com o setor de Transportes, realiza monitoramento constante das condições dos ônibus e atendimento imediato a eventuais reclamações de motoristas, alunos e pais.

A administração também estuda a ampliação das rotas escolares para evitar superlotação. “Temos atuado com responsabilidade e comprometimento, enfrentando com seriedade as limitações herdadas e buscando soluções definitivas para garantir transporte seguro e digno aos nossos estudantes”, afirma a Prefeitura de Ibiraci.

O município reiterou que está à disposição para prestar novos esclarecimentos à população.