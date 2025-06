Erlindo Morato lança álbum 'Trilhas de Minas' sobre memórias

O músico, arquiteto e artista visual Erlindo Morato lança nessa sexta-feira, 27, em todas as plataformas digitais, seu terceiro álbum autoral: Trilhas de Minas. Com 14 faixas inéditas entre canções e músicas instrumentais, o projeto é uma homenagem poética às paisagens e memórias afetivas que o artista coleciona entre Franca e Minas Gerais. O show de lançamento será às 20h, no Teatro Anália Franco da Escola Pestalozzi, em Franca, com entrada gratuita e recursos de acessibilidade.

Franca é o ponto de partida das composições que exploram os vales, serras e lembranças da infância do artista. “O disco fala sobre minha percepção das paisagens de Minas, a partir de bairros de Franca como Palma e Jardim do Éden. É uma cidade mineira em essência”, afirma Morato.

O álbum também tem um projeto visual: todas as faixas vêm acompanhadas por um encarte digital com desenhos feitos pelo próprio Erlindo, usando lápis de cor e tinta nanquim, uma técnica que ele define como espontânea e herdada de seu pai, Agnelo Morato, autor do livro Vergéis do Rio Grande, que inspirou inclusive a capa do álbum.