Sesi Franca anuncia o primeiro reforço para a próxima temporada

Bennett disputou a última edição do NBB (Novo Basquete Brasil) pelo São Paulo, que encerrou suas atividades na modalidade. Com a camisa tricolor na temporada passada, o norte-americano teve médias de 13,7 pontos, 3,2 assistências e 3,1 rebotes.

“Mais uma carta de respeito na Capital do Basquete”, postou o clube francano ao anunciar a contratação.

Bennett se juntará ao ala-pivô Lucas Dias, ao ala-armador Georginho e ao ala David Jackson, que permanecerão no clube por mais uma temporada após a conquista do tetracampeonato do NBB. A única baixa anunciada até o momento é a do ala Didi Louzada, que vai jogar no Japão.