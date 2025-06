Fórum reúne cúpula policial sobre segurança no campo em Franca

Franca sediou um fórum para discutir segurança no campo em Franca nesta quarta-feira, 25, em um hotel da cidade. O evento reuniu toda a cúpula das forças de segurança, envolvendo a Polícia Militar, Polícia Civil, políticos e instituições.

A ausência ficou por conta do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, que era aguardado no evento. Ele justificou que um compromisso em São Paulo o impediu de estar em Franca. No entanto, o secretário participou da reunião por videoconferência.

Por conta do compromisso, Derrite foi o primeiro a falar. Ele apresentou ações já adotadas pelo Governo do Estado para reforçar a segurança no campo, especialmente durante o escoamento da safra de café. A principal novidade foi o anúncio de uma nova resolução, que deve ser assinada em agosto, quando ele pretende visitar Franca.