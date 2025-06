Grupo que lavou R$ 13 mi é alvo de operação e prisões em Barretos

Durante as buscas, foram apreendidos dois veículos e uma quantia em dinheiro. O desmanche foi lacrado pelo Detran devido às irregularidades encontradas. A investigação começou em abril de 2023, após a localização de caminhões e peças automotivas com sinais de adulteração em uma operação contra furtos e roubos de veículos.

Os policiais prenderam quatro suspeitos em Barretos e um no presídio de Frutal (MG), onde já cumpria pena. Entre os detidos estão duas mulheres, de 61 e 37 anos, e um casal de 40 e 35 anos, apontados como peças-chave no esquema. O líder seria o homem de 40 anos, responsável por um desmanche clandestino localizado na zona rural da cidade, às margens da rodovia Assis Chateaubriand.

Uma grande ação policial desarticulou uma organização criminosa que operava na região de Barretos , especializada na receptação de veículos e lavagem de dinheiro. A operação Elo Quebrado, coordenada pela IDIG (Delegacia de Investigações Gerais), além do Detran-SP, cumpriu cinco mandados de prisão temporária e diversas ordens de busca e apreensão.

De acordo com as apurações, o grupo era estruturado em diferentes núcleos. Enquanto um cuidava da desmontagem e receptação dos veículos, outros se dedicavam à criação de empresas de fachada e operações financeiras para esconder a origem ilícita do dinheiro. O Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil (LAB-LD) identificou movimentações de cerca de R$ 13,9 milhões entre 2018 e 2023, mais de R$ 11,5 milhões sem origem declarada.

As operações financeiras chamaram atenção pelas típicas características de lavagem de dinheiro: uso de laranjas, depósitos em dinheiro vivo sem identificação, fracionamento de valores e declarações fiscais incompatíveis com os rendimentos dos envolvidos. Por ordem judicial, foram bloqueados bens e valores estimados em mais de R$ 11,5 milhões para garantir o ressarcimento de danos e evitar o ocultamento do patrimônio.

Os suspeitos poderão responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro, crimes que podem resultar em penas de até 18 anos de prisão. Os presos permanecem à disposição da Justiça e poderão ter suas prisões convertidas em preventivas. As investigações continuam para identificar outros integrantes e mapear a totalidade do esquema.