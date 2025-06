Franca registra 7,5°C e bate recorde de frio do ano

Franca bateu nesta quarta-feira, 25 de junho, o recorde de temperatura mais baixa de 2025. De acordo com dados oficiais do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), estação meteorológica na zona sul da cidade, os termômetros marcaram 7,5°C por volta das 7h da manhã. O registro supera o recorde anterior de 8,3°C, consolidando esta como a madrugada mais fria do ano até agora na cidade.

Mais cedo, o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), que tem estação meteorológica na zona norte de Franca, já havia apontado 6,3°C às 6h, reforçando o impacto da onda de frio que atingiu a região.

O frio intenso é causado por uma massa de ar polar que avança sobre o Sudeste do país, provocando quedas acentuadas de temperatura em várias cidades do interior paulista. Na zona sul da cidade, moradores relataram a ocorrência de geada em áreas abertas e sensação térmica ainda mais baixa devido aos ventos moderados.