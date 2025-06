Estudante de Franca é aceita em programa de verão nos EUA

A estudante Nina de Sousa Martins, de 17 anos, moradora na Vila Formosa e aluna do Sesi Franca, conquistou uma das vagas no YYGS (Yale Young Global Scholars), um dos programas acadêmicos de verão mais prestigiados do mundo, promovido pela Universidade Yale, na cidade de New Haven, no estado de Conneticut, nos Estados Unidos.

Selecionada para o curso "Solving Global Challenges", Nina participará de atividades que visam formar jovens líderes com pensamento crítico, colaborativo e focado nas principais questões globais da atualidade. O programa ocorrerá entre os dias 5 e 18 de julho e recebeu mais de 13 mil inscrições de estudantes de 140 países. A taxa de aceitação foi de apenas 13%, e apenas quatro brasileiros foram selecionados para participar da edição de 2024.

“Participar do YYGS é mais do que uma experiência acadêmica, é uma chance de conhecer culturas, construir um currículo competitivo para universidades internacionais e ampliar meu networking global”, afirma a estudante.