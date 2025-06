Polícia descobre laboratório de drogas e prende homem

Durante a operação São João, realizada nesta terça-feira 24, a Polícia Civil de Guará, com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Franca e do delegado Gabriel Fernando Tomaz, localizou um laboratório de drogas e prendeu um homem suspeito de tráfico.

A ação ocorreu após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de Adriano Carlos da Silva Borges, já investigado por tráfico. No imóvel, os policiais encontraram um verdadeiro laboratório clandestino, contendo pasta-base de cocaína, porções de maconha, prensas hidráulicas, balanças de precisão e dinheiro em espécie.

Adriano foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça até audiência de custódia.