Franca Mustangs: time de flag football com planejamento olímpico

Na capital do basquete, uma nova paixão está conquistando espaço: o flag football. Essa variação do futebol americano vem ganhando cada vez mais adeptos em Franca. Apesar da trajetória recente, o time Franca Mustangs já se destaca por suas conquistas e pelo planejamento promissor, ajudando a transformar o cenário da modalidade na cidade.

O nascimento de um sonho

Fundado em 6 de abril de 2022 por Mateus Oliveira, o Mustangs nasceu com a missão de reacender o futebol americano em Franca. Logo no início, Mateus chamou Pedro Guerra para ajudá-lo na empreitada — hoje, um dos pilares da equipe. O começo foi desafiador: treinos improvisados, poucos atletas e muita vontade. “Recrutamos antigos jogadores da cidade e novos interessados no esporte”, relembra Mateus.

O que é o flag football?

O flag football é uma versão sem contato do futebol americano tradicional. Em vez de tackles, os jogadores retiram bandeiras (flags) presas à cintura do adversário para encerrar uma jogada. O esporte surgiu durante a Segunda Guerra Mundial como parte do processo de fisioterapia de soldados americanos e, hoje, já tem Copa do Mundo a cada dois anos e fará sua estreia olímpica em Los Angeles 2028.

Primeiros passos em campo