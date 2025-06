Últimos dias para inscrição gratuita para estágio na Prefeitura

Estudantes de nível superior interessados em estagiar na Prefeitura de Franca têm até 12h do dia 30 de junho (domingo) para se inscrever no processo seletivo para formação de cadastro reserva, realizado em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola).

As inscrições são gratuitas e a prova online está disponível no site, basta clicar aqui. A avaliação inclui 20 questões de Língua Portuguesa e 10 de Conhecimentos Gerais, com tempo de dois minutos por questão. Será considerado habilitado o candidato que acertar ao menos 50% da prova.

Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos superiores de instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo MEC. A lista contempla diversas graduações, como Administração, Direito, Engenharia, Comunicação, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social, Nutrição, Medicina Veterinária, Fisioterapia, Tecnologia em Logística, entre muitas outras (confira a relação completa no edital).