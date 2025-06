UBS do City Petrópolis completa um ano com 90 mil atendimentos

Entre os principais números do período, destacam-se 41,1 mil procedimentos de enfermagem e 17,6 mil medicamentos dispensados. A unidade abriga ainda a ESF (Estratégia Saúde da Família), com equipe que realiza visitas domiciliares periódicas a pacientes - atualmente, 13,3 mil usuários recebem esse acompanhamento direto.

Localizada na rua José Gianesela, 750, a UBS também atende moradores dos bairros Jardim Cambuí, Marambaia e Parque dos Pássaros, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. A equipe é composta por clínicos-gerais, médicos da Família, ginecologista (com atendimento semanal), enfermeiros, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogo, dentistas, farmacêutico, auxiliares e agentes comunitários de saúde.

A UBs (Unidade Básica de Saúde) "Augusto Rosa de Souza", no bairro City Petrópolis, em Franca , completou um ano de funcionamento na última semana, com um expressivo volume de atendimentos: cerca de 90 mil procedimentos realizados desde sua inauguração, em 20 de junho de 2024.

Usuários da unidade relatam experiências positivas com o atendimento. Moradora do City Petrópolis há 30 anos, Baltazarina Glória Martins, 66 anos, elogiou o acolhimento da equipe. “Meu marido ficou doente em casa e as enfermeiras nos ajudaram, oferecendo toda a assistência necessária”, disse.

Para Sara Paiva Castro Queirós, mãe de três filhos, a UBS trouxe praticidade e segurança. “Consigo manter o calendário de vacinação das crianças em dia sem precisar pegar ônibus ou pedir ajuda. A equipe é muito atenciosa”, contou.