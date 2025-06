David Jackson permanece no Franca Basquete por mais uma temporada

"É aquele que levanta a torcida só de pisar em quadra", publicou o Sesi Franca Basquete nesta terça-feira, 24, para informar que o ala David Jackson permanece no clube por mais uma temporada.

O norte-americano, de 42 anos, foi um dos destaques da equipe na conquista do tetracampeonato consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil).

O clube destacou a entrega, o comprometimento e o respeito do jogador com a camisa da agremiação. “DJ representa mais do que os números mostram. Com dedicação total, ele segue sendo peça essencial no nosso time”, completou.