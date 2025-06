PM apura possíveis falhas no atendimento em furto na Havan Franca

"O Comando lamenta profundamente o ocorrido e reforça seu compromisso com a segurança pública e com a transparência de suas ações, colocando-se à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários à imprensa e à sociedade", afirmou o comando.

O Comando do 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior se manifestou, na tarde desta terça-feira, 24, após as críticas feitas pelo empresário Luciano Hang, dono da Havan, que acusou a corporação e a Guarda Civil Municipal de negligência diante de um furto à loja da rede em Franca .

A Polícia Militar também destacou que o atendimento de ocorrências dessa natureza é de competência exclusiva da Polícia Militar, e não da Guarda Civil Municipal — o que teria sido corretamente informado ao gerente pela Guarda Civil Municipal, segundo o próprio comunicado da empresa.

O crime

A manifestação da Polícia Militar veio após a repercussão do caso trazido com exclusividade pelo portal GCN/Sampi, no qual a loja Havan e seu dono fizeram críticas à corporação pela falta de atendimento. Segundo a empresa, a loja localizada no Parque Progresso foi alvo de dois momentos distintos de ação criminosa durante a madrugada. Por volta das 4h30, dois suspeitos foram flagrados rondando o estacionamento. Um deles tentou arrombar uma porta, mas fugiu após o alarme ser disparado. O gerente da unidade, acionado pela Central de Monitoramento, foi até o local e entrou em contato com a Polícia Militar, que, segundo ele, não compareceu após diversos chamados.

Pouco tempo depois, um dos criminosos retornou e conseguiu invadir o setor de Recursos Humanos da loja, de onde furtou uma televisão e outros objetos. Novamente, o gerente acionou a Polícia Militar e, também, a Guarda Municipal. Como resposta, recebeu a orientação de que o atendimento cabia exclusivamente à Polícia Militar.