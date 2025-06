Fussol abre 50 vagas para cursos gratuitos de temperos; veja

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) abriu nesta quarta-feira, 25, as inscrições para dois cursos gratuitos: Temperos e Condimentos e Plantas Medicinais. Ao todo, estão disponíveis 50 vagas, sendo 25 para cada modalidade, com aulas realizadas no Jardim Zoobotânico de Franca.

Os interessados devem ter 18 anos ou mais e se inscrever exclusivamente pelo site da Prefeitura (clique aqui).

As aulas de Temperos e Condimentos terão início em 5 de agosto e vão até 2 de dezembro, sempre às terças-feiras, das 8h às 11h. Já o curso de Plantas Medicinais será ministrado às quintas-feiras, de 7 de agosto a 4 de dezembro, no mesmo horário.