MPSP abre concurso em Franca com salário inicial de R$ 10 mil

O MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) abriu inscrições para um novo concurso público voltado à formação de cadastro reserva para o cargo de analista jurídico. As vagas podem ser preenchidas em várias regiões do estado, incluindo Franca .

O processo seletivo será organizado pela Fundação Vunesp e terá duas fases: uma prova objetiva com 100 questões de múltipla escolha e uma prova escrita e discursiva. As provas acontecerão nas cidades-sede das áreas regionais do MPSP. Em Franca, a primeira etapa será aplicada no dia 14 de setembro de 2025.

O conteúdo programático inclui disciplinas como Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Civil, Direitos Humanos, entre outras.

O concurso é para cadastro reserva, ou seja, não há número de vagas imediatas. No entanto, os candidatos aprovados poderão ser convocados ao longo da validade do concurso para preencher cargos que vierem a surgir ou a serem criados.

Inscrições