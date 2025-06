Hemocentro de Franca entra em estado crítico e pede doações

De acordo com a agente de captação e Comunicação Social do Hemocentro, Elaine Gimenes, o ideal seria a coleta de bolsas de, ao menos, 50 doadores por dia. “Isso afeta o estoque como um todo, mas o impacto é ainda maior nos tipos sanguíneos negativos, que são mais raros”, explicou.

O Hemocentro de Franca está com o estoque de sangue em estado crítico e faz um apelo à população. Os tipos sanguíneos O- e A- estão em situação alarmante, com apenas 6 e 4 bolsas disponíveis, respectivamente. A situação é agravada pelo frio intenso, que historicamente reduz o comparecimento de doadores.

As doações podem ser feitas no Hemocentro de Franca, que fica na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé. Os horários de atendimento são:

Segunda a sexta-feira: das 7h às 13h

Sábados: das 7h às 11h

Domingos: fechado

Quem pode doar?

Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização dos responsáveis)

Estar em boas condições de saúde

Pesar acima de 50 kg

Estar alimentado e descansado

Apresentar documento oficial com foto

A doação é rápida, segura e pode salvar até quatro vidas. Mesmo com o frio, o Hemocentro reforça: é preciso contar com o calor do coração solidário dos francanos. Doe sangue e ajude a manter a esperança de quem mais precisa.