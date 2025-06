Pais temem nova tragédia na região e denunciam ônibus de Ibiraci

Um grupo de mães de Ibiraci (MG), cidade a 39 quilômetros de Franca , está preocupado com as condições dos ônibus responsáveis pelo transporte de estudantes até o município paulista, onde muitas crianças e jovens frequentam escolas e universidades.

Além dos alunos do ensino básico, os veículos também transportam estudantes universitários no período noturno, o que aumenta a preocupação das famílias, principalmente após a tragédia que vitimou 12 estudantes de São Joaquim da Barra no início deste ano.

“É ônibus pegando fogo, estragando todos os dias, cada dia uma coisa diferente. Só queremos uma solução para nossos filhos, antes que aconteça algo pior”, desabafou uma das mães.

Outra mãe destacou que providências vêm sendo cobradas desde o início do ano letivo. “Já estamos no meio do ano e nada do problema ser resolvido. Os alunos estão correndo risco de vida”, afirmou.