Poderia ter morrido, diz motoboy derrubado por fio solto

Um motociclista sofreu um acidente em Franca na noite do último domingo, 22, após passar por um fio de internet solto numa avenida e cair, enquanto estava indo fazer uma entrega de seu trabalho como motoboy.

A vítima do acidente, Gabriel da Silva Lacerda, de 23 anos, transitava pela avenida Dom Pedro com sua moto rumo ao endereço de entrega quando, após não ver o fio no meio da via, se desequilibrou e caiu. Apesar das fortes dores do choque, Gabriel está bem e não teve ferimentos graves.

“Ainda bem que eu estava devagar, mas infelizmente aconteceu. Poderia ter tirado a minha vida”, disse Gabriel.