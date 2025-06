Veja a programação da Festa do Peão de Patrocínio Paulista

A tradicional Festa do Peão de Patrocínio Paulista de 2025 já tem a grade shows definidos e promete agitar a cidade entre os dias 17 e 20 de julho, com uma programação musical diversificada que reúne sertanejo universitário, clássicos da música sertaneja, eletrofunk e revelações do sertanejo universitário. O evento, que terá entrada gratuita, deve atrair visitantes de toda a região.

No dia 17 de julho, a abertura do evento fica por conta da dupla Pedro Paulo & Alex, conhecida pelo estilo animado. Os artistas conquistaram fãs com sucessos como Esqueceu do Ex, Meu Corpo Dá Sinal e Fama de Pegador.

Já no dia 18, a arena será comandada por DJ Jiraya Uai, que mistura funk, música eletrônica e elementos da cultura pop e sertaneo em apresentações explosivas.